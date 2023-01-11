Глава ВОЗ назвал данные по смертности из-за коронавируса заниженными

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Еженедельно в мире из-за коронавируса погибают по меньшей мере 10–14 тысяч человек, однако эти данные, скорее всего, занижены. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, одной из причин такого положения вещей может являться отсутствие полных данных по смертности в Китае. Слова главы ВОЗ приводит ТАСС.

На прошлой неделе мы получили информацию о 11,5 тыс. смертей, из которых около 40% приходятся на Америку, 30% — на Европу и 30% — на Западно-Тихоокеанский регион. Однако эти цифры почти наверняка занижены. <...> Мы просим все страны предоставлять полные данные. Чем больше у нас данных, тем более четкую картину мы имеем, — сказал Гебрейесус.

Он отметил, что человечество в настоящее время располагает инструментами для предотвращения такого числа смертей от коронавируса и призвал все страны сфокусироваться на полноценной вакцинации лиц, находящихся в группе риска.

В начале декабря Китай оптимизировал антиковидные ограничения, после чего в стране наблюдалось повсеместное распространение коронавируса. По данным китайских специалистов, это были ослабленные штаммы SARS-CoV-2, в связи с чем болезнь преимущественно протекала в легкой форме.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в Китае на фоне распространения COVID-19 наблюдаются большие очереди в крематории и похоронные бюро. Отмечалось, что очереди из автомобилей выстраиваются у похоронных бюро на окраине Пекина, а также в Куньмине, Нанкине, Чэнду, Таншане и Хучжоу. По данным телеканала, это говорит о переполненности похоронных бюро и крематориев в КНР, о чем прежде сообщалось в соцсетях. Жители Китая подтвердили CNN, что ожидают по несколько дней, чтобы похоронить или кремировать близких.