Глава ВГА Энергодара предложил передать Запорожскую АЭС под контроль России

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Глава городской военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Волга заявил, что администрация города ожидает передачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) под полное управление России. Он добавил, что в настоящее время объект находится «под некоторым влиянием» Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) Украины. В случае передачи станции России управление будет передано специалистам Росатома, пишет ТАСС.

Нам бы хотелось, честно говоря, чтобы переход ЗАЭС под полное курирование РФ случился. Быстрый переход от НАЭК в сторону РФ, к Росатому под курирование, естественно, приведет к хорошему резонансу, который будет переломным, — рассказал Волга.

Он отметил, что на станции в данный момент уже работают специалисты российской корпорации «Росатом».

Миссия МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС минимум до 6 сентября, заявил ранее член военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, международные эксперты могут продлить пребывание на станции. Рогов добавил, что АЭС в данный момент не подвергается обстрелам ВСУ. Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. 2 сентября глава организации Рафаэль Гросси заявил, что в результате обстрелов физическая целостность конструкций Запорожской АЭС нарушена.