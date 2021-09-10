Глава управления ООН по беженцам прибыл в Афганистан

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл с визитом в Афганистан для оценки текущей обстановки в стране. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter. По словам Гранди, будет дана оценка гуманитарной ситуации в стране, а также рассмотрены вопросы по афганским беженцам.

Сегодня утром я прибыл в Кабул. Во время своего визита я оценю актуальные гуманитарные нужды страны и ситуацию с 3,5 млн перемещённых афганцев, — написал Гранди.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер призвал международное сообщество к урегулированию ситуации в захваченном «Талибаном Афганистане. По его мнению, надо признать власть талибов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.