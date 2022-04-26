Глава Twitter оценил будущее компании после её покупки Маском Verge: глава Twitter Агравал заявил о неопределенном будущем компании после покупки Маском

Компанию Twitter после её покупки Илоном Маском ожидает "неопределённое будущее", Об этом в разговоре с сотрудниками сообщил действующий руководитель компании Параг Агравал. Его слова приводит издание Verge. Сам Парваг останется на должности до закрытия сделки, которое ожидается в этом году, но о дальнейшем своём существовании в компании он промолчал.

Действительно существует неопределенность относительно того, что случится после завершения сделки… как сделка закроется, мы не знаем в каком направлении будет двигаться платформа, - сказал руководитель Twitter в беседе с сотрудниками.

Он пояснил, что остается в должности до момента закрытия сделки, однако как он поступит дальше, Агравал не сказал. По информации издания, сделка будет закрыта позднее в 2022 году.

Также Агравал уверил сотрудников, что масштабных сокращений или увольнений на текущем эатапе не планируется.

Параг Агравал заступил на должность директора Twitter после того, как было объявлено об отставке руководителя и сооснователя компании Джека Дорси в ноябре 2021 года.

Ранее стало известно, что американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд долларов. 4 апреля сообщалось, что Маск стал самым крупным владельцем аций компании - 9,2%, чуть позже он заявил, что готов купить 100% акций компании по цене $54,2 за штуку. Руководство компании тогда пообещало рассмотреть это предложение.

После оформления покупки Маск намерен сделать компанию непубличной.