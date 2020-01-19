https://static.news.ru/photo/0ebceaf8-3a99-11ea-9b87-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Греция ведёт «неправильную игру», организуя переговоры с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, греческую сторону не пригласили в Берлин на конференцию по Ливии, из-за чего она ощущает беспокойство. При этом он отметил, что у Хафтара «нет легитимности», а главу правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа «мир признал».

Хафтара пригласили в Грецию, и он провёл переговоры там. Я говорил с Мицотакисом о том, что он ведёт неправильную игру, — сообщил турецкий лидер.

Он также подчеркнул, что никакой ценности переговоры Греции с Хафтаром не имеют, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Эрдоган заявил, что оставить Ливию во власти Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба. Он подчеркнул, что лидеры европейских стран должны поддержать ливийское правительство национального согласия, но так как напрямую они этого сделать не могут, то очевидным становится сотрудничество с Турцией, которая уже пообещала военную помощь.