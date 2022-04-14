Глава СПЧ: ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии

Международные организации, в частности ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на факты русофобии. Такое мнение выразил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит РИА Новости, на фоне текущей геополитической ситуации россияне оказались в положении народа, который подвергается травле.

Это очень трагическая история — история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа, — указал он.

Фадеев отметил, что власти России делают заявления для защиты своих граждан, живущих в иностранных государствах, однако у них возможностей «очень мало», чтобы изменить эту «ксенофобскую» атмосферу. По его словам, травля русскоязычных людей происходит вне зависимости от того, поддерживает ли конкретный человек ту политику, которую проводит Москва.

Никто не желает разбираться в таких «тонкостях». «Русский — значит враг», — указал Фадеев.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине. Он отметил, что западные страны воспринимали Украину как «инструмент русофобской политики и сдерживания России».