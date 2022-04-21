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Глава СНБО Украины Данилов заявил, что с Медведчуком проводят допросы

10:19, 22 апреля 2022
Глава СНБО Украины Данилов заявил, что с Медведчуком проводят допросы Виктор Медведчук Фото: Социальные сети
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Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в настоящее время проходит ряд допросов, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание. Данилов отметил, что Киев не против обмена Медведчука, но прежде всего необходимо узнать от украинского оппозиционера необходимую информацию.

Он даёт сейчас показания, рассказывает всё, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее <...> Я не вижу здесь (в обмене. — NEWS.ru) ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы-допросы, — сказал он.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудниками СБУ был задержан Виктор Медведчук. Он поздравил сотрудников ведомства с проделанной работой и пообещал опубликовать детали операции. К посту украинский лидер приложил фотографию политика в наручниках и форме ВСУ.

После задержания Медведчука суд наложил арест на 154 объекта движимого и недвижимого имущества, принадлежащие ему и его жене Оксане Марченко. Кроме того, арестованы доли супругов в уставных капиталах в 25 компаниях.

Позже Медведчук обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя». Видеообращение распространила Служба безопасности Украины.

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