Анализы на коронавирус у руководителя службы скорой помощи Ирана Прихосейна Колливанда дали положительный результат. Он уже проходит курс лечения.
Об этом сообщило агентство ИСНА со ссылкой на пресс-службу организации.
В Иране, по последним данным, выявлено 2336 случаев заражения новым типом вируса. Среди заболевших 23 депутата. Жертвами инфекции в стране стали 77 человек. В их числе и член совещательного органа при высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности — Сейед Мохаммад Мирмихаммади,
Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 3 марта, она затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.
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