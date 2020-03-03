https://static.news.ru/photo/694ea5d0-5d4c-11ea-916b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bilal Hussein/AP/TASS

Анализы на коронавирус у руководителя службы скорой помощи Ирана Прихосейна Колливанда дали положительный результат. Он уже проходит курс лечения.

Об этом сообщило агентство ИСНА со ссылкой на пресс-службу организации.

В Иране, по последним данным, выявлено 2336 случаев заражения новым типом вируса. Среди заболевших 23 депутата. Жертвами инфекции в стране стали 77 человек. В их числе и член совещательного органа при высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности — Сейед Мохаммад Мирмихаммади, писал NEWS.ru.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 3 марта, она затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.