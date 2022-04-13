Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование и установить обстоятельства возможного применения украинскими военнослужащими отравляющих веществ. Предполагается, что они могли распыляться с помощью беспилотников, сообщается на сайте ведомства.

В СКР пояснили, что российские военные обнаружили на территории брошенной ВСУ части беспилотные летательные аппараты с ёмкостями для жидкости и распылителями.

Эти БПЛА могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих, — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела будут проведены необходимые экспертизы по обнаруженным беспилотникам, установлено их происхождение и цели применения.

Ранее в МИД России заявили, что украинские власти планируют провокации в Донбассе с использованием химического оружия. В ведомстве отметили, что доказательством служит «чудовищная постановка в Буче».

В посольстве России в США ответили на заявление пресс-секретаря Пентагона Нэда Прайса о том, что РФ может применить химическое оружие в связи с якобы неудачами в ходе спецоперации на Украине. Дипломаты назвали его слова пустой болтовнёй, не подкреплённой ни единым доказательством, и призвали США отказаться от распространения дезинформации.