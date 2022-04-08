Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с населением

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование новых фактов о жестоком обращении военнослужащих Вооружённых сил Украины с мирным населением. Случаи были выявлены в Харькове, Авдеевке и Краматорске, говорится в сообщении на сайте СКР.

Указанные факты получат правовую оценку в рамках уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов. Следствие примет меры к фиксации показаний свидетелей этих событий и признанию их потерпевшими, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны России, украинские военнослужащие неоднократно совершали преступления в отношении гражданских лиц. В Харькове оставшиеся в городе местные жители были запуганы боевиками нацформирований. Они открывали огонь на поражение по мирному населению, которое выходило из своих убежищ в поисках продуктов.

В Авдеевке боевики националистических формирований подготовили бесчеловечную провокацию, результатом которой стало массовое отравление жителей близлежащих районов ядовитыми химическими веществами. При этом неонацисты установили мины в хранилищах с токсичными химикатами, находившимися на коксохимическом заводе. Они планировали взорвать их при подходе к городу сил Донецкой Народной Республики. Также, по данным СК, в Краматорске ВСУ расположили огневые позиции в жилых домах, а также на территориях школ и детских садов. Мирных жителей они заставляли под угрозой расстрела строить фортификационные сооружения.

Глава Следственного комитета России ранее поручил расследовать факт обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске. По зданию вокзала была выпущена украинская ракета из «Точки-У», погибло 50 мирных граждан, из них пятеро — дети, около 100 человек получили ранения.