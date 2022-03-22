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Глава СК поручил расследовать факты насилия боевиков над жителями Украины

10:45, 22 марта 2022
Глава СК поручил расследовать факты насилия боевиков над жителями Украины Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым расследовать факты насилия украинских военных в отношении мирных жителей Николаевской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале. Главное следственное управление ведомства должно собрать доказательства совершения преступлений со стороны украинских военных и установить всех причастных.

Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать факты совершения насильственных действий в отношении мирных жителей в Николаевской области, — говорится в заявлении.

По сведениям СК, участники территориальной обороны Украины проводят обход домов во всех крупных населённых пунктах Николаевской области. Как отметили в ведомстве, они заставляют мужчин записываться в свои ряды, за отказ расстреливают на месте. 

В середине марта Бастрыкин поручил изучить действия украинских военных, удерживающих заложников. Глава СК дал указание своим подчинённым зафиксировать факты использования мирных жителей в качестве заложников на территории Донецкой и Луганской народных республик.

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