Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил определить обстоятельства использования противопехотных мин в Донбассе со стороны украинских националистов. Уточняется, что члены нацбатальонов применили запрещённые фугасные мины модели «Лепесток», произведённые в Советском Союзе, передаёт ТАСС.

Председатель СК России поручил центральному аппарату в рамках расследования уголовного дела установить обстоятельства применения запрещённых боеприпасов украинскими националистами, — говорится в сообщении.

Там уточнили, что украинская сторона нарушила положения Оттавского договора (вступил в силу 1 марта 1999 года), запрещающего использовать противопехотные мины. Отметим, что Украина была в списке тех стран, которые ратифицировали условия данной договорённости.

Следствие зафиксирует последствия применения запрещённых боеприпасов, а также проведёт необходимые экспертизы и иные следственные действия для установления всех деталей произошедшего и лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям, — резюмировали в Следственном комитете.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики украинских националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, планируется подрыв. По его словам, при реализации этого плана могут быть затоплены более десяти населённых пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску.