«Подбрасывали псевдо-медведчуков»: в СБУ рассказали о задержании политика

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук пытался бежать в Приднестровье, заявил в ходе брифинга глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов. По его словам, которые приводит издание «Украинская правда», сотрудники Федеральной службы безопасности России якобы пытались вывезти Медведчука из Украины.

ФСБ стремилась вывезти кума Путина за границу. При этом российские спецслужбы привлекли лидеров преступного мира нашего государства и, к сожалению, представителей наших правоохранительных органов. Нас пытались пустить по ложному пути, подбрасывали псевдо-медведчуков, — сказал он.

О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. В Кремле это предложение не приняли.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить правомерность действий украинских властей в отношении Виктора Медведчука в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

Ранее супруга Виктора Медведчука — Оксана Марченко — обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать содействие в освобождении её мужа. Она назвала удерживание Медведчука «проявлением терроризма» и отметила, что политик не нарушал никаких законов.