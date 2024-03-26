Глава СБУ раскрыл детали теракта на Крымском мосту Глава СБУ: для подрыва Крымского моста в 2022 году применили 14 тонн гексогена

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Теракт на Крымском мосту

Глава СБУ Василий Малюк признался в эфире украинского «24 канала», что Киев стоял за терактом на Крымском мосту в октябре 2022 года. По его словам, для подрыва переправы спецслужба использовала 14 тонн гексогеновой смеси, что эквивалентно 21 тонне тротила.

Именно после этой операции топовые представители западных спецслужб сказали, что мы лучшие: «Мы просто снимаем шляпы», — рассказал глава СБУ.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Взрывчатка была замаскирована под рулоны тепличной пленки и перевозилась в грузовике, который проехал на мост и взорвался. Погибли пять человек: сам дальнобойщик, а также водитель и трое пассажиров легковушки, ехавшей рядом. Конструкции Крымского моста получили повреждения, на железнодорожной части загорелись семь цистерн с горючим.

Украина провела вторую атаку по Крымскому мосту 17 июля 2023 года с помощью морских дронов. Надводные беспилотники ударили по мосту и повредили пролеты. В результате погибла супружеская пара из Белгорода, которая в этот момент проезжала по мосту на автомобиле, также пострадала их дочь.

Вместе с тем глава СБУ намекнул на причастность Киева к убийству бывшего депутата Рады Ильи Кивы, застреленного в подмосковном городском округе Одинцово в декабре 2023 года. Также Малюк признал причастность украинской спецслужбы к теракту в Санкт-Петербурге в апреле того же года, когда в результате взрыва в кафе на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).