Глава Саудовской Аравии усомнился в адекватности Байдена WSJ: кронпринц Саудовской Аравии ставит под сомнение ясность ума Байдена

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поставил под сомнение ясность ума президента США Джо Байдена. По данным газеты Wall Street Journal, принц в частном порядке регулярно высмеивает склонность американского президента к оговоркам и неудачным импровизациям. Как отмечает окружение 37-летнего принца, 79-летний Байден не впечатлял его еще во времена своей работы на посту вице-президента США.

Как стало известно WSJ, принц не скрывает, что предпочитал взаимодействовать с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В материале таким образом выражается мнение, что «негласный пакт» между США и Саудовской Аравией, переживший 15 президентов и 7 королей, теперь распадается по причине того, что лидеры двух государств не нравятся и не доверяют друг другу.

Враждебность между господином Байденом и принцем Мухаммедом обострила напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда, вероятно, эта ситуация будет ухудшаться, — пишет издание.

По мнению вашингтонского эксперта Эрона Дэвида Миллера, между двумя лидерами нет доверия и полностью отсутствует взаимоуважение.

При этом глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд отрицал пренебрежительное отношение принца к Байдену. Он также подчеркнул, что в настоящее время интересы Эр-Рияда не исчерпываются энергетикой и обороной.

Это могло быть 50 лет назад. Однако сегодня это, разумеется, не так. <...> Экономическая повестка дня критически важна для нашего выживания, — подчеркнул дипломат.

Джо Байден ранее допустил очередную оговорку и сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).