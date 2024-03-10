Глава Сальвадора назвал условия для оказания помощи Гаити Президент Сальвадора заявил, что может помочь Гаити при наличии резолюции СБ ООН

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Гаити

Сальвадор может оказать Гаити помощь в решении проблем с внутренней безопасностью, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле на своей странице в соцсети Twitter (X). Условиями он назвал наличие резолюции Совета Безопасности ООН, разрешение властей Гаити и покрытие всех расходов деятельности миссии в стране.

Мы можем это исправить. Но нам понадобится резолюция Совета Безопасности ООН, разрешение страны [Гаити] и компенсация всех затрат миссии, — написал он.

Беспорядки в Гаити начались в конце февраля после отъезда премьер-министра Ариэля Генри. Он пытался согласовать внедрение иностранного контингента в Гаити для борьбы с бандами. Лидер альянса банд Джимми Шеризье призвал преступные группировки объединиться и свергнуть премьера.

3 марта стало известно, что члены группировок напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе. Во время нападения бандиты выпустили несколько сотен содержавшихся под стражей заключенных. Охранников тюрьмы отпустили после освобождения заключенных. Атака случилась в тот момент, когда в стране отсутствовал премьер-министр Ариэль Анри, который достиг соглашения в Кении об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы с вооруженными бандами.

Уже 9 марта вооруженные люди напали на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе, включая президентский дворец, Министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити. Атака была скоординирована главами нескольких бандитских группировок.