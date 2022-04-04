Рогозин призвал НАТО не забывать, что Россия наблюдает за ней из космоса
Сергей Князев
Сергей Князев
09:22, 04 апреля 2022
Дмитрий РогозинФото: Roscosmos/vk.com
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что НАТО является главной угрозой миру и призвал её членов помнить, что Россия наблюдает за ними из космоса. Об этом он написал в своём Telegram-канале. К посту он прикрепил космический снимок штаб-квартиры Альянса в Брюсселе, сделанный российским спутником «Ресурс-П».
Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду, — написал он.
Рогозин напомнил, что 4 апреля 1949 года представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический договор, ставший основой работы НАТО.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что организация Североатлантического договора была изначально создана для агрессии, и напомнил про недавнее выступление министра обороны России Сергея Шойгу, который доложил президенту Путину, что группировка сил НАТО значительно укрепляется на восточном фланге, то есть у западных границ России. Представитель Кремля также обвинил Запад в двойных стандартах, отметив, что Москве и Минску всегда придётся проявлять терпение и настойчивость в донесении своей мысли западным странам.