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Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью газете Aydinlik, что Запад растоптал свои ценности при попытке унизить РФ. По его словам, против России развязана тотальная экономическая война, а беспрецедентные санкции привели к тому, что каждый гражданин мира знает, что финансовые резервы его страны могут быть украдены, а собственность арестована. Эту политику проводят те же люди, которые до этого отстаивали неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности и свободу слова.

Россию хотят удушить. Но, пытаясь раздавить Россию, западная цивилизация, по сути, растоптала ценности и принципы, на которых она зиждется, — подчеркнул Ерхов. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее высмеял просьбы...