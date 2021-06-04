Глава РФПИ назвал срок поставки «Спутника V» в Бразилию

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Коллегиальный совет бразильского Национального агентства санитарного надзора Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». При этом был утверждён ряд ограничений на её импорт и использование, сообщает РИА Новости.

За использование российской вакцины, которого добивались, в том числе, губернаторы шести штатов, проголосовало большинство руководителей Anvisa. Однако генеральный менеджер Anvisa по медикаментам и биологическим продуктам Густаву Мендеш Лима Сантош предупредил,...