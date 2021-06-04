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Глава РФПИ назвал срок поставки «Спутника V» в Бразилию

04:49, 05 июня 2021
Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» будет поставлена в Бразилию в июле. Об этом сообщается в Twitter разработчиков препарата.

«Спутник V» прибудет в Бразилию в июле, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бразилия является наиболее населённой страной в Южной Америке, одобрившей применение российской вакцины.

Решение ANVISA об одобрении применения вакцины «Спутник V» в ряде штатов Бразилии позволит открыть доступ населению к одному из лучших препаратов против коронавируса в мире, — добавил Дмитриев.

Ранее стало известно, что коллегиальный совет бразильского Национального агентства санитарного надзора Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение «Спутника V». При этом был утверждён ряд ограничений на её импорт и использование. В частности, отправлять в Бразилию «Спутник V» можно будет лишь с производственных предприятий, проверенных регулятором.

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