Глава республиканцев Техаса предложил создать «Союз штатов»

https://static.news.ru/photo/a3f020f2-3c25-11eb-acff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Newman/Global Look Press

После решения Верховного суда США об отклонении иска генпрокурора штата Техас о непризнании итогов выборов президента в четырёх штатах, представляющих сразу 60 выборщиков, глава техасских республиканцев Аллен Уэст предложил создать «Союз штатов», которые верны американской Конституции.

Таким образом председатель Республиканской партии штата Техас фактически заявил о готовности создать объединение штатов, которые не допустили нарушений в пользу демократа Джо Байдена в ходе прошедших выборов, передает ТАСС.

Возможно, законопослушные штаты должны объединиться вместе и сформировать Союз штатов, которые будут придерживаться конституции, — заявил Уэст.

Поводом к этому предложению он назвал решение Верховного суда США, который ранее отверг иск к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину, на выборах в которых, как считают республиканцы, были зафиксированы нарушения. По мнению Уэста, решение высшего судебного органа страны создаёт опасный прецедент, позволяющий в будущем любым штатам нарушать Основной закон.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании победы Джо Байдена в четырёх штатах, которые в сумме дают победившему там кандидату 60 голосов выборщиков.

Верховный суд принял такое решение несмотря на то, что перед этим иск генпрокурора Техаса поддержали более 100 членов палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии. Также в пользу иска Техаса непосредственно перед этим выступили 17 штатов США, которые подали в Верховный суд обращения.