Глава разведки Украины: без побед у Запада возникнут вопросы к Киеву Глава военной разведки Украины Буданов: Киеву надо показать успех наступления, иначе будут вопросы

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Украина должна успешно осуществить наступательную операцию, так как это имеет важное значение не только для украинцев, но и для западных партнеров Киева, заявил в интервью ABC глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, от этого зависит дальнейшая поддержка Киева.

Успех этой наступательной операции крайне необходим. Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину, — заявил генерал-майор Буданов.

Говоря об утечке секретных документов США, он назвал Россию единственным бенефициаром этой ситуации. Киев начал обсуждать инцидент с Вашингтоном с первых часов после первых новостей о сливе данных. При этом отношения между двумя странами не пострадали, добавил генерал-майор.

Буданов также заверил, что утечка не причинила существенного ущерба планам наступления Украины и если возникнет проблема, она будет решена. Он отметил, что результаты наступления скоро станут видны и ощутимы.

Аппарат президента Украины подтвердил позицию Буданова. Опубликованные файлы «не имеют оперативного значения» и не влияют на линию фронта или планирование Генерального штаба, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк. Он также призвал сосредоточить внимание не на времени атаки, а на имеющихся ресурсах ВСУ.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что рассекретить документы, в которых содержатся сведения о состоянии армии Украины и планах США и НАТО по укреплению ВСУ перед планируемым контрнаступлением, мог подросток в чате Discord.