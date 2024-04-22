Глава разведки Израиля ушел в отставку из-за провала с атакой 7 октября Глава разведки Израиля Аарон Халива ушел в отставку из-за нападения ХАМАС

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Он объяснил это провалом своего ведомства и ответственностью за террористическую атаку 7 октября 2023 года, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию.

Халива 38 лет прослужил в армии Израиля. О своем увольнении он уже уведомил начальника Генштаба армии Герци Халеви, ведутся поиски преемника.

7 октября 2023 года радикалы ХАМАС напали на юг Израиля, погибли около 1,2 тыс. человек — это жители местных населенных пунктов и участники музыкального фестиваля. Еще несколько сотен человек боевики взяли в заложники. После этой атаки ЦАХАЛ начала спецоперацию в секторе Газа. Сам Халива тогда признал, что ведомство несет ответственность за террористическую атаку.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов намерены ввести санкции против одного из подразделений Армии обороны Израиля из-за нарушения прав граждан на Западном берегу реки Иордан. Ожидается, что об этом в течение нескольких дней объявит государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это будет первый случай, когда Вашингтон введет ограничительные меры против армии еврейского государства.