Глава политического офиса талибов возглавит правительство Афганистана

Новое правительство Афганистана возглавит мулла Абдул Гани Барадар, который возглавляет политический офис движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что в новую администрацию также войдут мулла Якуб и представитель талибов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что женщины не будут присутствовать в составе нового правительства Афганистана, но они смогут работать в министерствах, в полиции или в судебной системе. Он добавил, что талибы сформируют «правительство национального единства» как можно скорее. Решение по составу кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.