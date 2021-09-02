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Глава политического офиса талибов возглавит правительство Афганистана

09:36, 03 сентября 2021
Глава политического офиса талибов возглавит правительство Афганистана Абдул Гани Барадар Фото: Wikimedia
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Новое правительство Афганистана возглавит мулла Абдул Гани Барадар, который возглавляет политический офис движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что в новую администрацию также войдут мулла Якуб и представитель талибов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что женщины не будут присутствовать в составе нового правительства Афганистана, но они смогут работать в министерствах, в полиции или в судебной системе. Он добавил, что талибы сформируют «правительство национального единства» как можно скорее. Решение по составу кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.

16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

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