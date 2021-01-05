Глава полиции Вашингтона объяснил, почему в Капитолии не было задержаний

https://static.news.ru/photo/9df4c142-510d-11eb-a42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время беспорядков в Капитолии задержаний не было, потому что сначала надо было взять ситуацию под контроль. Об этом заявил глава полиции Вашингтона.

Первое, что надо сделать, это взять всё под контроль, надо взять под контроль ситуацию. Сотрудники и сотрудницы полицейского департамента оказались в ситуации, которая уже была неконтролируема, — цитирует его РИА Новости.

Конти добавил, что задержания полицией могут безопасно проводиться только тогда, когда контроль над ситуацией обеспечен и выставлен периметр. При этом, когда правоохранители начинают задержания, это означает, что необходимо отвлечь на это ресурсы. Кроме того, это увеличивает риск получения травм.

В день беспорядков сначала сообщалось о задержании чуть более десяти человек. За вечер-ночь их число выросло до 68. В это время в городе действовал комендантский час. Однако Конти заверил, что задержания продолжатся по мере установления личностей людей, принимавших участие в беспорядках.

Ранее NEWS.ru писал, что в четверг, 7 января, американский конгресс утвердил Джо Байдена в качестве президента страны. Демократ и бывший вице-премьер набрал более 270 голосов выборщиков.

Накануне заседание конгресса с дебатами по вопросу признания результатов выборов длилось более полудня и прерывалось из-за того, что в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента Дональда Трампа, проигравшего выборы. При этом протестующим удалось ворваться в Капитолий.

После принятого конгрессом решения законных способов оспорить итоги выборов у Трампа и его сторонников не осталось. Сам Трамп заявил, что передаст пост Байдену 20 января на церемонии инаугурации, как того и требует протокол, однако подчеркнул в очередной раз, что не согласен с результатами выборов.