Глава Pfizer: к обычной жизни мир вернётся в течение года

Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что зажить нормальной жизнью после пандемии коронавируса жители планеты смогут «в течение года». При этом нормой для людей должна стать ежегодная вакцинация, отметил он в эфире телеканала ABC.

Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты [вируса]. И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации, — пояснил Бурла.

Он добавил, что Pfizer создаёт вакцины, которые будут защищать организм, по крайней мере, год. При этом он назвал ежегодную ревакцинацию частью наиболее вероятного сценария жизни после пандемии.

Ранее стало известно, что отказ от самоизоляции оказался в целом правильным решением, заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. По его словам, единственное настоящее средство для защиты от коронавируса — вакцинация. При этом он сказал, что потенциал распространения коронавируса оказался выше ожидаемого.