Глава Пентагона заявил, что США не будут передавать Украине C-300

США не будут передавать Украине зенитно-ракетные комплексы C-300, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр обороны во время пресс-конференции в Словакии также заверил, что военные Соединённых Штатов не примут участия в боях на Украине, пишет ТАСС.

Президент Байден ясно дал понять, что наши силы не будут воевать на Украине. Вместе с тем мы сделаем все возможное для поддержки Украины и ее усилий по защите своей территории. Установление бесполётной зоны означает, по сути, что вы участвуете в боевых действиях, в боевых действиях с Россией. Мы говорили, наш президент говорил, что мы не будем воевать с Россией, — заявил Остин.

Ранее Словакия обсудила с США возможное обновление вооружения советского производства, включая ракетные системы C-300 и истребители МиГ29, пишет РИА Новости. Сторона Словакии выразила готовность предоставить оружие на Украину в том случае, как только США найдет замену для вооружения для их страны.

Мы обсуждаем с США, Украиной и другими союзниками возможность размещения, отправки или передачи систем С-300 украинцам. И мы готовы это сделать. Мы готовы это сделать немедленно, как только у нас будет адекватная замена, — заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Напомним, что 16 марта США передали Украине по просьбе президента президента страны Владимира Зеленского мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) советской эпохи в качестве оборонной помощи. Они уже «находятся в пути», сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Российская авиация за сутки уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300 Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Также был нанесён удар по арсеналу в Ровненской области, в результате которого уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами для тактического комплекса «Точка-У».