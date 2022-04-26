Глава Пентагона: никто не хочет ядерной войны

Ллойд Осин / Фото Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Заявления о ядерной войне могут быть очень опасными, заявил глава Пентагона Ллойд Осин, которого цитирует CNN. Он добавил, что никто в мире этого не хочет. Так руководитель американского оборонного ведомства прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергей Лаврова о том, что поставки странами НАТО оружия Киеву повышают риск эскалации конфликта на Украине и противостояния РФ и Альянса.

Заявления об угрозе ядерной войны очень опасны и контрпродуктивны, её никто не хочет,— сказал Осин.

Накануне Лавров заявил, что НАТО, снабжая оружием Украину, вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также предупредил об угрозе ядерной войны, поскольку сейчас все инструменты контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия «практически порушены». Глава МИД России подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы состоит в недопустимости такого конфликта.

Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи, отвечая на заявление главы МИД России, сообщил, что такой угрозы не видит, а слова российского министра назвал бравадой.