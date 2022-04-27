Глава Пентагона назвал спекуляцией возможность членства Украины в НАТО Глава Пентагона Остин: разговоры о вступлении Украины в НАТО можно считать спекуляцией

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Говорить о возможности вступления Украины в НАТО было бы спекуляцией. Об этом заявил в интервью Fox News глава Оборонного ведомства США Ллойд Остин. По его словам, в настоящее время этот вопрос не актуален.

Я не хочу спекулировать о том, что может произойти, - сказал Остин.

Он подчеркнул, что в настоящий момент на повестке дня возможность вступления Украины в НАТО не стоит.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил в эфире телеканала Sky News, что НАТО как организация не поставляет Украине оружие, это делают отдельные страны, входящие в Альянс. По его словам, об этом свидетельствует факт, что в число поставщиков оружия входят не только страны НАТО.