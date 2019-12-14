Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что дата празднования рождества может быть перенесена с 7 января на 25 декабря при условии, если эту идею поддержит большинство жителей страны.
При этом, по данным украинской службы Би-би-си, Епифаний отмечал, что для переноса Рождества в Украине ещё не время, потому что нет достаточной поддержки со стороны украинцев.
Сейчас митрополит заявляет, что данная инициатива скорее не объединяет, а разъединяет общество. По его словам, особое неприятие переноса даты встречается в Западной Украине.
Как ранее писал NEWS.ru, патриарх Филарет, который является непримиримым сторонником независимости украинской Церкви, намерен «до последнего бороться» за восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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