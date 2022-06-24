Глава парламента ДНР рассказал о почти полном переходе в правовое поле РФ Глава парламента ДНР рассказал о 90% переходе в правовое поле РФ

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Нормативная правовая база Донецкой народной республики на 90% приведена в соответствие с российской. Об этом сообщил ТАСС председатель парламента ДНР Владимир Бидевка. Он признался, что сделать это удалось не сразу, методом проб и ошибок.

Был период, 2014–2015 годы, когда мы просто физически не могли резко изменить всё законодательство. <...> Со временем ориентир на то, как законодательно регулируется та или иная деятельность в России, мы укрепили, именно поэтому у нас во втором созыве львиная часть принимаемых законов о внесении изменений в действующее законодательство. <...> Концептуально наша нормативная правовая база соответствует российской процентов, наверное, на 90, — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР после присвоения названия «площадь Донецкой Народной Республики» территории в Москве, рядом с которой находится американская дипломатическая миссия.

Жители столицы в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали название для безымянной территории. В опросе приняли участие 278 684 человека, из которых 44,69% проголосовали за вариант «площадь Донецкой Народной Республики», 31,54% — за «площадь Защитников Донбасса», 8,33% высказались за «площадь Героя России Владимира Жоги».