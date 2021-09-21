Глава ООН рассказал, что может послужить началом новой войны в мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на ежегодной сессии Генассамблеи всемирной организации, заявил, что новый крупномасштабный военный конфликт может начаться с мощной кибератаки. Он также призвал отказаться от использования автономного оружия, сообщает РИА Новости.

Я уверен, например, что любая будущая крупная конфронтация — не дай бог — начнется с массированной кибератаки, — сказал Гутерриш.

Он добавил, что автономное оружие следует запретить, поскольку оно способно выбирать цели и может служить убийству без вмешательства человека.

Генсек также призвал мир «очнуться». По его словам, человечество находится на грани бездны и движется в неверном направлении. Кроме того, оно разобщено сейчас как никогда.

Ранее президент США Джо Байден, выступая в ООН, заявил, что вывод американских военных из Афганистана стал завершением эры бесконечных войн. По его словам, теперь начнётся эпоха неустанной демократии.