Глава ООН рассказал, что может послужить началом новой войны в мире
Сергей Попов
Сергей Попов
18:04, 21 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на ежегодной сессии Генассамблеи всемирной организации, заявил, что новый крупномасштабный военный конфликт может начаться с мощной кибератаки. Он также призвал отказаться от использования автономного оружия, сообщает РИА Новости.
Я уверен, например, что любая будущая крупная конфронтация — не дай бог — начнется с массированной кибератаки, — сказал Гутерриш.
Он добавил, что автономное оружие следует запретить, поскольку оно способно выбирать цели и может служить убийству без вмешательства человека.
Генсек также призвал мир «очнуться». По его словам, человечество находится на грани бездны и движется в неверном направлении. Кроме того, оно разобщено сейчас как никогда.
Ранее президент США Джо Байден, выступая в ООН, заявил, что вывод американских военных из Афганистана стал завершением эры бесконечных войн. По его словам, теперь начнётся эпоха неустанной демократии.