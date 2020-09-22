Глава ООН: пандемия стала «пятым всадником», угрожающим миру

https://static.news.ru/photo/70da4ac2-fcd7-11ea-93a6-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: unmultimedia.org

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что в январе при выступлении перед Генассамблеей организации выделил «четырёх всадников», угрожающих современному миру. По его словам, пандемия коронавируса стала «пятым всадником».

Ранее он выделял высокий уровень геостратегической напряжённости, климатический кризис, глобальное недоверие и негативные последствия цифровых технологий, передаёт РИА Новости.

Пятый всадник скрывался в тени. С января по всему миру скачет «всадник» пандемии COVID-19, который присоединился к четырём другим «всадникам» и увеличил разрушительную силу каждого из них, — подчеркнул он.

Глава ООН отметил, что страны переживают потрясения, в результате чего «колеблется и без того непрочный фундамент, на котором стоит наш мир».

В перевёрнутом с ног на голову мире этот зал Генеральной Ассамблеи представляет собой странное зрелище. Пандемия COVID-19 до неузнаваемости изменила нашу ежегодную встречу, — добавил он.

Гутерриш отметил, что мир одновременно сталкивается с серьёзным кризисом здравоохранения, экономическим кризисом, угрозами для прав человека и потерей рабочих мест.

Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места нашего мира. Растущее неравенство. Климатическая катастрофа. Увеличение масштабов социального разобщения. Разгул коррупции. Пандемия обострила ситуацию, обусловленную этими факторами несправедливости, нанесла удар по наиболее уязвимым слоям населения и подорвала прогресс, достигнутый за предыдущие десятилетия, — сказал он.

Руководитель организации отметил рост нищеты и снижение показателей человеческого потенциала, что происходит впервые за 30 лет. Мир отклоняется от намеченного пути, при этом усилия по нераспространению ядерного оружия сходят на нет, а люди не в состоянии реагировать на опасности в кибербезопасности.

Страдают люди. Наша планета охвачена огнём. Наш мир напряжённо пытается справиться с ситуацией, находится в состоянии стресса и нуждается в реальном лидерстве и действиях, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гутерриш обратился ко всем странам с призывом поддержать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.