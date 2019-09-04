Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал экс-лидера страны Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде.
Видеозапись из украинского парламента была опубликована на YouTube.
На записи видно, как Богдан поднимает руки в начале выступления Порошенко и смеётся. Рядом сидит Зеленский и прикрывает лицо рукой.
Как ранее писал News.ru, Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Причиной стала работа в Верховной раде. Об этом сказано в заявлении, которое принёс его адвокат.