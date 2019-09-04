https://static.news.ru/photo/f4d6d05e-cf27-11e9-a27d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал экс-лидера страны Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде.

Видеозапись из украинского парламента была опубликована на YouTube.

На записи видно, как Богдан поднимает руки в начале выступления Порошенко и смеётся. Рядом сидит Зеленский и прикрывает лицо рукой.

Как ранее писал News.ru, Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Причиной стала работа в Верховной раде. Об этом сказано в заявлении, которое принёс его адвокат.