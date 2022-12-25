Глава офиса президента Украины заявил, что в 2023 году Киев победит Россию

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Следующий год станет переломным для конфликта между Москвой и Киевом, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Guardian. При этом он уверен, что Украина победит.

Ермак заявил, что после завершения конфликта с Россией Крым вернется под контроль Украины. Отмечается, что администрация президента США не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым украинской стороне.

По мнению аналитиков, это будет сложная операция для ВСУ.

Ранее разведчики 6-й армии ВС РФ Западного военного округа ударили по скоплению войск Украины. Удару подверглись оборудованные позиции, которые были обнаружены в лесополосе на Купянском направлении. Украинские окопы были обнаружены разведкой, использовавшей дрон. После получения координат расчёт АГС нанес удар по противнику.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Киеве определились со списком военных, которым предстоит пройти обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он признал, что обучение будет длиться дольше обычного, поскольку это более мощная техника. По словам Игната, на обучение украинских военных уйдет «два-три месяца».