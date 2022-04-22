Глава «Офицеров России» назвал цель второго этапа спецоперации на Украине

Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой назвал главные цели второго этапа спецоперации на Украине. Это уничтожение мощной группировки ВСУ на Донбассе, приводит мнение военного Пятый канал.

Донбасская группировка ВСУ, по оценке эксперта, насчитывает от 40 до 60 тысяч бойцов, которые вооружены западным оружием и обучены натовскими структурами. Это формирование и представляет собой наибольшую угрозу российским подразделениям, которые сейчас продвигаются в сторону Киева.

Липовой отметил, что украинская группировка ещё боеспособна и готова к нанесению удара в спину российским войскам.

Поэтому сейчас принято решение о начале второго этапа СВО, то есть окружение этой группировки, дробление и поэтапное уничтожение каждого котла, который появится в результате раздробления общей группировки на территории Донецка и Луганска, — пояснил генерал.

Глава «Офицеров России» уверен, что для уничтожения оставшейся донбасской группировки российское командование применит уже показавшую свою эффективность тактику создания котлов.

Конечно, перед этим с точки зрения гуманности всем будет предложено в очередной раз сложить оружие, будут открыты коридоры, ну и по истечении установленного срока, кто не захочет выходить из этого котла, естественно, будет физически уничтожен, — резюмировал специалист.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя соответствующее заявление заместителя командующего войсками ЦВО РФ Рустама Миннекаева по поводу второй фазы спецоперации РФ на Украине, заявил, что прежде чем взять под контроль Южную Украину, необходимо уничтожить группировку нацистов на донецком направлении. Литовкин отметил, что сейчас ВС РФ занимаются «демилитаризацией вражеских тылов».