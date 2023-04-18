Часть информации из утечек секретных документов Пентагона не соответствует действительности, заявил CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава Североатлантического альянса усомнился, что слитые материалы повлияют на действия военного блока в отношении Украины. Телеканал отмечает, что некоторые документы, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы американской слежки как за противниками, так и союзниками.
Мы все видели, что некоторые из этих утечек неверны и ими манипулируют. <...> Я не думаю, что они повлияют на то, что делают союзники по НАТО, когда дело касается Украины, — сказал Столтенберг.
CNN отмечает, что из секретных документов, подлинность которых была подтверждена в Вашингтоне, стало известно о том, что США прослушивают высокопоставленных чиновников на Украине, в Южной Корее и Израиле.
По подозрению в утечке секретных документов Пентагона сотрудники ФБР задержали 21-летнего Джека Тейшейру, служащего в Национальной гвардии США. Большинство слитых им документов были подготовлены с середины февраля по начало марта. Из утечек в том числе стало известно о планах США и НАТО по помощи Украине в подготовке к контрнаступлению.