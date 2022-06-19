Глава НАТО заявил, что конфликт на Украине будет длиться годы

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников готовиться к том, что конфликт на Украине может продлиться годы. Он считает, что весь этот период Альянсу нужно поддерживать Киев, пишет Bild am Sonntag.

Мы должны подготовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны прекращать поддержку Украины, — сказал Столтенберг.

Глава НАТО заявил, что делать это нужно даже ценой высоких затрат. Причём это касается не только техники, но и цен на продукты для простых обывателей.

Даже если затраты высоки — не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты, — заявил глава Альянса.

Ранее британский премьер Борис Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине. Он считает, что всё это время Запад должен обеспечивать киевским властям «стратегическую выносливость для выживания и в конечном счёте для победы».