Глава НАТО напомнил об опасности биооружия в контексте COVID-19

https://static.news.ru/photo/e3425592-49d4-11eb-b087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/globallookpress.com

Эксперты разных стран считают, что, скорее всего, коронавирус не был разработан искусственно. Однако пандемия COVID-19 обнаружила опасности биологического оружия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Североатлантический альянс должен быть готовым к возможному применению биологического оружия. Он отметил, что такое оружие могут использовать как террористы, так и государства.

Мы должны быть готовы к его применению, потому что мы знаем, что оно всё ещё существует и что существует риск его использования и государствами, и террористами, — сказал он в интервью Berliner Zeitung.

В настоящее время среди учёных нет консенсуса по поводу происхождения коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения неоднократно отмечали, что инфекция ещё не настолько хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы. Исследования этого вопроса продолжаются.

Глава Службы внешней разведки России заявлял, что ведомство не располагает обоснованными и достоверными данными о том, что вызвавший пандемию коронавирус создан искусственно. В связи с этим в ведомстве склонны полагать, что он имеет природное происхождение.

Вместе с тем практика такова, что в России высказываемые в Интернете утверждения об искусственной природе пандемии государственные органы называют фейком. Это обосновывают тем, что подобные утверждения безосновательны, писал NEWS.ru.