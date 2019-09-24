Сергей Князев решил покинуть пост главы Национальной полиции Украины, который занимает с февраля 2017 года. Он рассказал, что уже подал заявление об отставке.
Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею, — заявил Князев в ходе брифинга.
Своё решение он комментировать не стал.
Ранее News.ru писал, что таможенники Польши задержали трёх граждан Украины и одного хорвата. Нарушители, среди которых оказалась экс-супруга главы украинской Нацполиции, якобы пытались перевезти через границу незадекларированные денежные средства. Сам Князев опроверг информацию о задержании бывшей жены и разъяснил ситуацию в посте в Facebook.