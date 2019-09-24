https://static.news.ru/photo/3fa8e73e-ded2-11e9-ab1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергій Князєв/Facebook

Сергей Князев решил покинуть пост главы Национальной полиции Украины, который занимает с февраля 2017 года. Он рассказал, что уже подал заявление об отставке.

Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею, — заявил Князев в ходе брифинга.

Своё решение он комментировать не стал.

Ранее News.ru писал, что таможенники Польши задержали трёх граждан Украины и одного хорвата. Нарушители, среди которых оказалась экс-супруга главы украинской Нацполиции, якобы пытались перевезти через границу незадекларированные денежные средства. Сам Князев опроверг информацию о задержании бывшей жены и разъяснил ситуацию в посте в Facebook.