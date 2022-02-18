Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление из-за отсутствия РФ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:54, 18 февраля 2022
Вольфганг ИшингерФото: securityconference.org
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в эфире телеканала ARD сообщил, что сожалеет из-за отсутствия представителей России на конференции в этом году. Ишингер также отметил, что опасения России в области безопасности надуманы, так как, по его мнению, НАТО не предпринимает действий по расширению на восток.
Сотни лиц, принимающих решения на конференции, будут очень сожалеть о том, что Россия не представлена на форуме. <...> Политики хотят ещё раз заявить, что каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу, не угрожая другим. России никто не угрожает,— сказал он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что президент России Владимир Путин не примет участия в Мюнхенской конференции. Он пояснил, что мероприятие теряет востребованность для России из-за того, что утрачивает объективность. Теперь там возможно обсуждение только одной точки зрения и только её приверженцами, отметил Песков.
Глава МИД Германии Анналена Бербок также выразила сожаление по поводу того, что Россия не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Она назвала отсутствие представителей Москвы потерей.