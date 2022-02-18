Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление из-за отсутствия РФ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в эфире телеканала ARD сообщил, что сожалеет из-за отсутствия представителей России на конференции в этом году. Ишингер также отметил, что опасения России в области безопасности надуманы, так как, по его мнению, НАТО не предпринимает действий по расширению на восток.

Сотни лиц, принимающих решения на конференции, будут очень сожалеть о том, что Россия не представлена на форуме. <...> Политики хотят ещё раз заявить, что каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу, не угрожая другим. России никто не угрожает, — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что президент России Владимир Путин не примет участия в Мюнхенской конференции. Он пояснил, что мероприятие теряет востребованность для России из-за того, что утрачивает объективность. Теперь там возможно обсуждение только одной точки зрения и только её приверженцами, отметил Песков.

Глава МИД Германии Анналена Бербок также выразила сожаление по поводу того, что Россия не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Она назвала отсутствие представителей Москвы потерей.