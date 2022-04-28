Глава МВФ заразилась коронавирусом Глава МВФ Кристалина Георгиева заразилась коронавирусом

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заразилась коронавирусом. В этой связи она работает из дома. Об этом сообщил официальный представитель организации Джерри Райс, его слова приводит ТАСС.

У нее легкие симптомы болезни. Она работает удаленно и пока находится на изоляции дома, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что георгиева прошла полный курс вакцинации против коронавируса и получила бустерную дозу вакцины.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю количество заражений коронавирусом в мире сократилось на 21% в сравнении с предыдущей неделей, а количество смертей стало меньше на 20%. Доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, остается «омикрон». Он был обнаружен в 99,7% образцов биоматериалов. поступивших на анализы.