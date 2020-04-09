Глава МВФ предсказала худший за столетие кризис

https://static.news.ru/photo/146b558a-7ad5-11ea-b52f-fa163e074e61_660.jpg Кристалина Георгиева Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2020 году мир ожидает худший кризис со времён Великой депрессии.

COVID-19 молниеносно нарушил наш социальный и экономический порядок в таких масштабах, которых ещё не было на нашей памяти, — говорится в её сообщении, которое размещено на сайте МВФ.

Глава фонда отметила, что ещё непонятно, насколько долгим будет экономический спад. Однако, по её словам, уже очевидно, что он будет хуже, чем в 1930-е годы. Георгиева считает, что от кризиса пострадают все, поэтому следует бороться с коронавирусом сообща.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военными специалистами, специальной техникой и медицинским имуществом прибыл в Боснию и Герцеговину. Помощь в борьбе с распространением коронавируса будет оказана Республике Сербской. Транспорт в аэропорту «Баня-Лука» встречала глава региона Желька Цвиянович.