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Мир

Глава МВФ предрекла грядущие «сложные месяцы»

23:45, 21 апреля 2022
Глава МВФ предрекла грядущие «сложные месяцы» Фото: nasonurb/flickr.com
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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Запад ждут впереди «сложные месяцы». Об этом она сообщила на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка, пишет РИА Новости.

Нам предстоят несколько очень сложных месяцев, — сказала Георгиева.

Также глава МВФ выразила надежду, что российская спецоперация на Украине скоро закончится.

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявляла ранее, что санкции против России ослабляют позиции доллара в качестве ведущей валюты, хотя этот процесс будет довольно медленным. Кроме того, события на Украине увеличивают интерес к цифровым валютам, что также может привести к более фрагментированной международной валютной системе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери. Потери Украины в результате спецоперации России глава украинского государства оценил в $550 млрд, о чём он и сообщил МВФ.

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