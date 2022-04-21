Глава МВФ предрекла грядущие «сложные месяцы»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Запад ждут впереди «сложные месяцы». Об этом она сообщила на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка, пишет РИА Новости.

Нам предстоят несколько очень сложных месяцев, — сказала Георгиева.

Также глава МВФ выразила надежду, что российская спецоперация на Украине скоро закончится.

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявляла ранее, что санкции против России ослабляют позиции доллара в качестве ведущей валюты, хотя этот процесс будет довольно медленным. Кроме того, события на Украине увеличивают интерес к цифровым валютам, что также может привести к более фрагментированной международной валютной системе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери. Потери Украины в результате спецоперации России глава украинского государства оценил в $550 млрд, о чём он и сообщил МВФ.