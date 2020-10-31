Глава МВД: устроивший атаку в Ницце прибыл сюда, чтобы совершить нападение

https://static.news.ru/photo/6b234946-1c65-11eb-990d-fa163e074e61_660.jpg Фото: L.Urman/Global Look Press

Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что выходец из Туниса, напавший на прихожан в церкви Ниццы, приехал во Францию специально для того, чтобы совершить атаку.

Конечно, прокурор по борьбе с терроризмом должен определить, когда он составил план нападения. Но он явно приехал не для того, чтобы получить документы, — сказал министр в интервью газете Voix du Nord.

Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедуза.



Утром 29 октября в Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Эта атака последовала за расправой над учителем истории, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. За этим последовала попытка нападения на полицейских в Авиньоне (атакующий кричал «Аллах акбар!») и на охрану консульства Франции в Саудовской Аравии, писал NEWS.ru.