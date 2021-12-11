Глава МВД Украины потребовал уволить своего зама после скандала в Донбассе

Глава МВД Украины Денис Монастырский потребовал отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили. Министр инициировал проверку в связи со скандалом в зоне ООС на линии соприкосновения в Донбассе. Он предложил отстранить чиновника от должности на период дисциплинарного производства. Представление об этом Монастырский уже подписал, говорится на его странице в Facebook.

Я лично изучу все детали случившегося и приму соответствующие управленческие решения, — заявил глава украинского МВД.

10 декабря Гогилашвили устроил скандал у блокпоста на въезде в Донецкую область. Его автомобиль остановили для проверки, что разозлило чиновника. После требования правоохранителей остановиться машина проехала ещё несколько метров. Гогилашвили вышел и устроил полицейским обструкцию с большим количеством нецензурных выражений.

Гогилашвили курирует в МВД Украины тему незаконного распространения наркотиков. Он является мужем помощницы президента страны Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» Марии Левченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Также он сообщил о возможности проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Также он не исключил возможности создания отдельного формата и проведения прямых переговоров о разрешении конфликта на востоке страны с российским президентом. Это направление поддерживают европейские и американские партнёры, подчеркнул Зеленский. При этом украинский лидер заметил, что в ходе его разговора с президентом США Джо Байденом речь о проведении прямых переговоров с лидерами неподконтрольных Киеву территорий не шла. Американский лидер дал понять украинскому коллеге, что РФ не планирует нападать на его страну.