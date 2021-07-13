«Честь имею»: глава МВД Украины Аваков написал заявление об отставке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, занимающий свой пост с 2014 года, принял решение уйти в отставку. Своё заявление он сопроводил фразой «Честь имею», которая была написана от руки. Информация об этом опубликована на сайте МВД Украины.

В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины «О Кабмине Украины» прошу принять моё заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Честь имею, — написал Аваков.

В своём Facebook пока ещё действующий министр поблагодарил команду МВД за годы совместного труда.

Спасибо каждому офицеру! — заявил глава МВД.

Авакова уже пытались уволить в 2020 году. Тогда в Верховной раде был зарегистрирован соответствующий проект постановления. Документ был внесён фракцией «Голос» и подписан 55 депутатами. Но украинский лидер Владимир Зеленский выступил против такого решения.

mvs.gov.ua

В июне депутаты украинского парламента вновь собирали подписи за отставку министра. Его заместитель Антон Геращенко в ходе брифинга заявлял , что слухи об увольнении министра начались в день его назначения, 22 февраля 2014 года.

Издание NV.ua со ссылкой на собственные источники написало , что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассматривается как кандидат на пост главы МВД. Журналисты утверждают, что почву для увольнения министра готовит руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Кандидатура Данилова якобы связана с тем, что он регулярно участвует в рейтинговых ток-шоу, что подняло его узнаваемость среди украинцев. В СНБО никак не смогли прокомментировать эту информацию. Данилов также не стал отвечать на вопрос о своём возможном назначении на пост главы МВД.

Ранее Арсен Аваков призвал украинцев готовиться к распаду России. По его словам, спустя даже десятилетие страна будет иметь возможность вернуть себе оккупированные территории — так он назвал Крым и Донбасс. Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к такому повороту событий. Министр подчеркнул, что вызывает волнение тот факт, что могут начаться военные действия, к которым страна будет не готова.