Глава МВД Турции подал в отставку из-за беспорядков в комендантский час

https://static.news.ru/photo/fd428206-7cf1-11ea-b36f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу 12 апреля подал в отставку после решения ввести 48-часовой комендантский час, который привёл к массовому скоплению людей на улицах и беспорядкам.

Ответственность за исполнение комендантского часа, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Я покидаю свой пост главы Министерства внутренних дел, — цитирует ТАСС чиновника.

Ранее NEWS.ru писал, что Турция усилила ограничительные меры по борьбе с коронавирусом и ввела 48-часовой карантин в 30 городах. Под запрет выхода попали Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Ор.

Власти страны запретили выходить из дома за несколько часов до полуночи 10 апреля. За нарушение режима был объявлен штраф в 2,5 тысячи турецких лир (более 27,5 тысячи рублей). Перепуганные жители крупных городов страны кинулись скупать воду, хлеб, муку и другие продукты.