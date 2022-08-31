Глава МВД Сербии осудил коллегу, раскритиковавшую Лаврова Глава МВД Сербии Вулин осудил заявление вице-премьера Михайловича в адрес Лаврова

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вулин

Главу МИД России Сергея Лаврова считают другом Сербии, и это ему не могут простить некоторые министры сербского правительства, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера, министра горной промышленности и энергетики республики Зораны Михайлович, которая раскритиковала Лаврова за то, что тот, по ее утверждению, интерпретировал отказ Белграда от введения санкций против России как поддержку Сербией конфликта на Украине.

Сергей Лавров является другом Сербии, и этот грех ему не могут простить. Особенно некоторые министры, или, как сейчас модно говорить, «министерки» в правительстве Сербии, — отметил Вулин.

По мнению Вулина, Михайлович искажает позицию Лаврова, а «ложь в отношении главы МИД РФ все повторяется и повторяется», несмотря на опровержения МИДа РФ о том, что Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией, а высказывания официальных лиц не дают повода для соответствующих упреков в адрес Москвы.

Ранее на встрече с Вулиным Лавров отметил, что Россия и Сербия последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств «и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине».

В июле президент Сербии Александр Вучич заявил, что новое правительство Сербии отказывается поддерживать антироссийскую риторику. Глава государства подчеркнул, что при этом кабинет министров сосредоточится на ускорении процесса вступления в Евросоюз.