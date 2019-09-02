https://static.news.ru/photo/bc48da78-ce16-11e9-843f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB

В Грузии на пост премьер-министра выдвинут глава МВД Георгий Гахария. Об этом сообщили в правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

На политсовете я как председатель партии представил кандидатуру нового премьер-министра в лице Георгия Гахарии, — заявил председатель партии Бидзина Иванишвили.

Предыдущий глава грузинского кабмина Мамука Бахтадзе подал в отставку 2 сентября. Согласно действующему законодательству, после отставки премьер-министра остальные члены правительства также должны сложить полномочия в течение двух недель.

Директор тбилисского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе заявил, что отставка Бахтадзе связана, в первую очередь, с приближающимися парламентскими выборами, назначенными на 2020 год, писал News.ru.