Глава МВД Германии Фезер: местные нападают на российские магазины

В Германии некоторые местные из-за ситуации на Украине громят российские магазины и другие заведения, сообщила глава немецкого МВД Нэнси Фезер в беседе с Welt am Sonntag. По её словам, полиция делает всё возможное, чтобы объяснить людям, что простые русские, проживающие в ФРГ, ни в чём не виноваты.

Были нападения на российские объекты или магазины, но мы всегда даём понять, что люди с русскими корнями, живущие в Германии, тут ни при чём, — заявила Фезер.

Она добавила, что МВД Германии хочет защитить в первую очередь наиболее уязвимую категорию граждан — женщин и детей. В частности, это означает защиту от сексуальных посягательств и торговли людьми. Так Фезер объяснила увеличение присутствия полиции.

Вот почему мы так сильно увеличили присутствие полиции. Однако с Россией это никак не связано, — пояснила она.

Ранее Фезер выступила против дискриминации русскоязычного населения ФРГ. Она осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями и пообещала, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии.

Также уполномоченная правительства ФРГ по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован отметила, что дискриминация русскоговорящего населения в Германии вызывает беспокойство. По её словам, известно о случаях, когда русскоговорящих детей обижали в школах, нападали на русские магазины. Она заверила, что власти Германии такого отношения к русским терпеть не будут.