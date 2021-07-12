Глава МВД Британии пообещала пранкерам помогать неонацистам на Украине

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами сообщила, что английские семьи готовы всячески помогать украинским националистам и неонацистам. Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили министру от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, пишет РИА Новости.

В ходе беседы один из пранкеров под видом Шмыгаля спросил Пател, не будут ли жители страны бояться «националистов, опасаться которых пытается заставить Путин».

Вы абсолютно правы. Я хотела бы отметить, что мы запустили программу финансовой поддержки вчера, чтобы люди могли проявить свою заинтересованность в приёме у себя украинцев, — ответила глава британского МВД.

Но собеседник перебил английскую чиновницу и ещё раз намеренно уточнил, что речь идёт именно о тех, которые «считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялись, весь мир — там много бандеровцев, неонацистов». Пранкер под видом Шмыгаля выразил надежду, что «жители Великобритании не боятся их».

Однозначно, они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо, — с улыбкой ответила собеседнику Пател.

Разговор состоялся 15 марта, полное видео беседы будет опубликовано в ближайшее время.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили Уоллесу от имени главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Британский министр в ходе разговора заявил, что отправил Киеву большое количество противотанковых установок и теперь они на исходе у британской армии.